Le responsable commercial Yonex en France est un vrai passionné et il a donc suivi de près l’aventure du StanPairo tout comme les exploits du Suisse sur les réseaux sociaux. Jean-Luc confirme que Stan a encore passé un nouveau cap dans sa relation avec ses fans : « Ce que produit Stan pendant ce confinement est assez remarquable. Cela confirme qu’il est une star à part, proche de son public, je dirai presque que c’est le joueur de seconde série que l’on peut croiser à son club. Les discussions menées avec Benoit Paire sont rafraichissantes, naturelles, j’ai bien aimé le passage concernant sa victoire à Roland-Garros où il explique qu’il mettait tout dans le court, qu’il jouait chaleur. On a tous vécu cela un jour sur un court de tennis. Bien sûr on a parlé de cette réussite à la maison mère au Japon. Tout le monde est ravi. Pour notre marque c’est un vrai plus car Stan est l’ambassadeur numéro 1 de Yonex. Ce confinement renforce son image, l’idée qu’il est proche de son public, accessible et sympathique. Ce que produit Stan sur les réseaux sociaux lui ressemblent parfaitement. Pour l’avoir côtoyer à plusieurs prises depuis des années, cela est en phase avec ce qu’il est vraiment. Quand le circuit fonctionne normalement, on a trop souvent une « communication policée » et quelques fois sans relief, là, Stan confirme qu’il est possible de faire autre chose, cela valide aussi l’ultra puissance des réseaux sociaux »