Le début d’une saison est toujours le moment où l’on découvre les changements d’équipementiers chez les joueurs et joueuses. On attend d’ailleurs avec impatience l’entrée de Benoit Paire sur un court pour voir qui succédera à Lacoste pour habiller le Tricolore.

Dunlop qui revient en force et qui équipe déjà Kevin Andersson ou encore Jamie Murray (NDLR : Kevin et Jamie jouent en Dunlop CX dont le nouveau modèle vient de sortir) réalise un beau coup en signant le joueur serbe Miomir Kecmanovic, 42ème mondiale, âgé de 21 ans.

On se souvient que Miomir avait impressionné les spécialistes en 2015 et 2016 en remportant deux fois de suite l’Orange Bowl.

Depuis, il poursuit une progression régulière au sein de la hiérarchie mondiale.

C’est donc une bonne prise pour Dunlop d’autant qu’il joue avec la Dunlop SX, modèle qui a été lancé l’an dernier et qui commence à séduire de plus en plus de joueurs experts.