Ce Roland‐Garros a été un succès sur le court et en terme d’au­diences. Il faut dire que cela faisait un bout de temps que le tennis n’avait pas ressenti autant de vibra­tions. Cela confirme la popu­la­rité de ce sport qui est celui qui touche aussi le plus de femmes. Il faut revenir à 2011 et un duel entre Federer et Nadal pour trouver mieux, il faut dire que cela faisait long­temps qu’une finale n’avait pas été aussi longue et aussi indécise.

Audience finale H Djokovic‐Tsitsipas : 4.43 Millions (36.4%).

Match point : 7.6 M.

Les 2 dernières finales

2020 (octobre) Nadal‐Djokovic 3.8 M (27.1%)

2019 Nadal‐Thiem 3.3 M (29.7%)

Il y a 5 ans

2016 Djokovic‐Murray 3.7 M (30.7%)

Il y a 10 ans

2011 Nadal‐Federer 5.3 M (36%). — Yannick Cochennec (@YCochennec) June 14, 2021