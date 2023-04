Après avoir ouvert une branche de son académie au Koweit, Rafael Nadal continue à déve­lopper son concept. Il devrait prochai­ne­ment ouvrir un nouveau centre à Malaga. Ce centre sportif sera proche du Palacio de Deportes.

Le projet annoncé occu­pera un terrain de 33 000 m² et comprendra divers types d’ins­tal­la­tions telles que des courts de tennis et de padel semi‐couverts et en plein air, un court de tennis central avec des gradins pour accueillir des tour­nois, une piscine exté­rieure, un bâti­ment poly­va­lent et l’amé­na­ge­ment d’un parking souterrain.

La marque Rafael Nadal fonc­tionne plutôt bien et le pari était pas gagné d’avance mais il faut bien recon­naitre que sa struc­ture à Majorque est un succès tout comme celle du Koweit, dont il n’y a pas de raison de ne pas conti­nuer sur cette voie.