Roger Federer a sans doute réalisé l’un de ses plus beaux coups en dehors des courts en choisissant, après sa carrière, de miser sur la marque suisse On plutôt que de se contenter d’un simple contrat d’ambassadeur. L’ancien numéro un mondial est devenu actionnaire de l’entreprise en 2019, accompagnant depuis son incroyable développement.
Et l’histoire est encore loin d’être terminée. Après avoir grandi dans le running puis s’être largement développée dans le tennis, la marque suisse franchit désormais une nouvelle étape majeure en faisant officiellement son entrée dans le football.
Pour lancer cette nouvelle aventure, On a frappé un très grand coup en signant Kylian Mbappé.
Une nouvelle étape spectaculaire pour On, et forcément une excellente nouvelle pour Roger Federer, dont l’investissement dans la marque continue de prendre une dimension toujours plus importante.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 16:32