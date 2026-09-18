Roger Federer a sans doute réalisé l’un de ses plus beaux coups en dehors des courts en choi­sis­sant, après sa carrière, de miser sur la marque suisse On plutôt que de se contenter d’un simple contrat d’ambassadeur. L’ancien numéro un mondial est devenu action­naire de l’entreprise en 2019, accom­pa­gnant depuis son incroyable développement.

Et l’histoire est encore loin d’être terminée. Après avoir grandi dans le running puis s’être large­ment déve­loppée dans le tennis, la marque suisse fran­chit désor­mais une nouvelle étape majeure en faisant offi­ciel­le­ment son entrée dans le football.

ROGER FEDERER NO PARA DE LEVANTARLA EN PALA🪏 ‼️



Con su empresa On ahora se lanza también en el fútbol y metió un fichaje galác­tico como Kylian Mbappe.

También lo tiene a Thierry Henry como otra figura de la marca. https://t.co/xjvq0Ia0QX pic.twitter.com/BMJSOI4ToW — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) September 18, 2026

Pour lancer cette nouvelle aven­ture, On a frappé un très grand coup en signant Kylian Mbappé.

Dream On, Football.



I still dream of playing foot­ball.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

Une nouvelle étape spec­ta­cu­laire pour On, et forcé­ment une excel­lente nouvelle pour Roger Federer, dont l’investissement dans la marque continue de prendre une dimen­sion toujours plus importante.