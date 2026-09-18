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La nouvelle recrue XXL de sa marque, Roger Federer se frotte les mains !

Par
Antoine Trupiano
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Roger Federer a sans doute réalisé l’un de ses plus beaux coups en dehors des courts en choi­sis­sant, après sa carrière, de miser sur la marque suisse On plutôt que de se contenter d’un simple contrat d’ambassadeur. L’ancien numéro un mondial est devenu action­naire de l’entreprise en 2019, accom­pa­gnant depuis son incroyable développement.

Et l’histoire est encore loin d’être terminée. Après avoir grandi dans le running puis s’être large­ment déve­loppée dans le tennis, la marque suisse fran­chit désor­mais une nouvelle étape majeure en faisant offi­ciel­le­ment son entrée dans le football.

Pour lancer cette nouvelle aven­ture, On a frappé un très grand coup en signant Kylian Mbappé.

Une nouvelle étape spec­ta­cu­laire pour On, et forcé­ment une excel­lente nouvelle pour Roger Federer, dont l’investissement dans la marque continue de prendre une dimen­sion toujours plus importante.

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 16:32

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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