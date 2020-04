Nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne ont rencontré Khaled Ezzedine, le fondateur et investisseur qui va construire l’académie Boris Becker.

Ce nouvel outil pour former des champions ouvrira donc à la fin de l’automne. L’académie Boris Becker comportera 39 courts dont 21 couverts. Cette idée lui est venue surement en allant chez Patrick Mouratoglou puisque ses enfants ont fait régulièrement des stages là-bas comme il l’explique dans l’entretien.



Concernant le choix de Boris Becker, ce passionné de tennis n’a aucun doute sur la force de ce nom : « Le nom Boris Becker est la plus grande marque du sport allemand. Il éclipse tout. C’est une star mondiale qui est traitée avec le plus grand respect, surtout en dehors de l’Allemagne. Ce que Boris Becker fait en privé ne le concerne que. Il est et reste mon idole sportive. »