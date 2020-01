La Fédération française de tennis a annoncé que Lacoste devenait l’équipementier officiel des équipes de France de tennis et de la Direction technique national jusqu’en 2025 (soit un contrat d’une durée de six ans). Avec ce partenariat, la célèbre firme au crocodile fournira les survêtements officiels aux équipes de France seniors (Fed Cup et Coupe Davis), juniors et de paratennis. A noter qu’une licence co-brandée Lacoste – Equipes de France sera commercialisée à partir de 2021.

La FFT et @LACOSTE sont très heureux d’annoncer leur partenariat pour une durée de 6 ans.

Dans le cadre de ce partenariat, Lacoste fournira les survêtements officiels aux équipes de France seniors (Fed Cup et Coupe Davis), juniors et de paratennis. 🇫🇷 pic.twitter.com/3meRnsPNv9 — FFT (@FFTennis) January 10, 2020