Un teaser a été posté sur les réseaux sociaux avec comme vedette : Daniil Medvedev.

Visiblement, Lacoste prépare une surprise au monde du tennis.

Difficile d’en savoir plus mais peut‐être faudra‐t‐il attendre que le joueur russe, l’un des favoris de l’Open de Miami, rentre sur le court pour en savoir plus.

Si c’est le cas, les passionnés n’ont pas beau­coup de jours à attendre car le tableau messieurs démarre ce mercredi.

Lacoste nous avait déjà surpris avec le lance­ment de la raquette L20 derniè­re­ment, on s’at­tend donc encore à un vrai effet « waouh » de la part du croco­dile. Évidemment, nous vous tien­drons informés dès que l’on aura plus d’in­for­ma­tions et de précisions.