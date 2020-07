Comme nous vous l’avons annoncé, We Love Tennis s’est associé à la marque Tecnifibre pour le lancement de son nouveau cordage de le Triax.

D’ailleurs, vous pouvez encore tenter de gagner des garnitures sur notre compte Facebook .

Après avoir évoqué les particularités du Triax, lors d’un première interview, Laurent Blary revient sur les bénéfices constatés sur le terrain par les joueurs qui ont essayé le Triax.

Quels sont les bénéfices joueurs constatés ?

Les tests réalisés montrent systématiquement un contrôle avéré qui différencie bien le Triax du reste de la gamme, tout en conservant la signature confortable du multifilament.

Les joueurs peuvent vraiment taper fort en ayant la conviction que la balle va rester dans le terrain. La durée de vie du cordage apparait significativement plus importante que celle des autres Multis.

Au total, on note :

Un niveau supérieur de jouabilité, grâce à sa construction Multifilament

Un niveau supérieur de durée de vie, grâce au matériau Co-polyester pour la 1ere fois utilisé dans un multifilament

Un niveau supérieur de protection du bras, grâce à l’utilisation du Polyurethane (HD) dont la souplesse est réglée à 100 %

Un niveau supérieur de spin, en relation directe avec le plus haut niveau de fermeté d’un multifilament .

Est-ce que vous pensez comme d’autres spécialiste que c’est le cordage et ses évolutions qui peuvent permettre les plus belles innovations en termes de jeu ?

En tant qu’expert du tennis, je pense que chaque produit, que ce soit la balle, le cordage et la raquette ont leur part dans la performance du joueur. Chaque produit a sa propre évolution en termes d’innovation et nous travaillons dur pour proposer des évolutions encore plus efficaces pour faire performer nos clients.