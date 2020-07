Marque emblématique du tennis avec notamment Arhur Ashe et Yannick Noah, le Coq Sportif est de retour dans les produits techniques avec le lancement d’une chaussure. La « Futur » que nous avons testé en mars en exclusivité équipe déjà Lucas Pouille, Clohé Paquet, et Pauline Parmentier. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie offensive comme l’explique Jean-François Morard, le directeur sport performance qui a bien voulu répondre à deux questions clés.

Pourquoi le Coq Sportif a décidé de se lancer dans des produits techniques ?

2020 correspond à une étape de renforcement de notre stratégie dans le tennis. Dans le cadre de nos partenariats actuels avec le Tour de France, les clubs de foot et de rugby professionnels, le team F1 Renault, nous proposons déjà une offre technique textile, pour le sportif individuel tout comme pour les besoins des équipes. Le tennis étant un sport historique du Coq Sportif, nous avions le souhait de proposer une silhouette complète aux joueurs de tennis, et sur toutes les surfaces. Un produit technique, léger, et confortable mais aussi élégant en adéquation avec le style de la marque et les codes originels du Tennis. Concernant la chaussure de tennis performance « Futur », nous avons rapidement eu l’adhésion de joueurs de notre équipe, notamment Lucas Pouille, Pauline Parmentier et Chloé Paquet. C’est donc une chaussure élégante, et performante.

Est-ce que cet investissement dans le secteur va en amener d’autres dans le domaine des partenariats et pourquoi pas un retour un jour dans la raquette ?

Oui bien sûr. Tout d’abord nous avons fait le choix de travailler en partenariat avec les meilleurs spécialistes tennis en France et en Europe, un réseau d’experts.

Nous avons aussi le souhait d’être présents sur les terrains de tennis au quotidien, au plus proche des joueurs : ce qui implique des partenariats avec les clubs, mais aussi les enseignants et certaines académies. Nous ne prévoyons pas de retour sur la catégorie raquette à ce jour, même si de nombreux joueurs nous font la demande spontanément. Nous préférons, dans la perspective de notre partenariat avec les JO de Paris 2024, renforcer notre offre technique, chaussures et textile. Nous nous concentrons sur des développements à destination de tous les sportifs (qu’il agisse d une offre pour l’entraînement ou pour la pratique). A suivre dès 2021.