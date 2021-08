On sait que les grandes firmes aiment anti­ciper les choses et les évène­ments. Là, on peut quand même noter que la firme Nike est allée un peu trop loin en attri­buant déjà un 21ème titre à Rafael Nadal.

La descrip­tion du produit est carré­ment à mourir de rire.

C’est d’ailleurs très éton­nant qu’un tel produit soit en vente.

Au moins, le Crocodile n’a pas cette arro­gance et il attend vrai­ment que Nole remporte ce fameux 21ème titre en Grand Chelem pour faire ou pas quelque chose de spécial.