Coach de Roger Federer depuis 2016, Ivan Ljubicic a donné une interview intéressante à nos confrères italiens de oktennis.it. Le Croate y explique qu’il a récemment profité de la pause liée au Covid pour créer une nouvelle agence de management sportif (LJ Sports Group) sur le même modèle finalement que Team8, l’agence de Roger Federer.

Nos confrères italiens lui ont donc demandé si cette nouvelle activité n’allait pas créer une vraie problématique vis à vis du champion suisse dont il est encore le coach : « Mon travail est et reste d’être un coach de Roger Federer. Cependant, pendant la pause Covid, j’ai décidé de mettre en place cette nouvelle entreprise. C’est une activité que j’avais toujours pratiqué seul, maintenant, il y a de nouveaux membres avec moi, nous avons l’intention de grandir et se structurer de mieux en mieux. J’ai utilisé la pause forcée du printemps dernier pour lancer les fondements. Le but est que ma présence ne soit pas nécessaire tout le temps parce que je serai aux côtés de Roger »

Sur le fait que cette société est concurrente à celle du Suisse, là encore, Ivan a été très clair : « Avant d’être le coach, je suis un grand ami de Roger. Il n’y a pas de problème et il n’y en aura jamais entre nous »