Le direc­teur com­mer­cial de Head en France revient pour We Love Tennis sur la lan­ce­ment de la nou­velle Head Radical, une raquette deve­nu mythique avec notam­ment Andy Murray.

Quelles sont les prin­ci­pales évo­lu­tions de cette nou­velle Radical par rap­port à l’an­cienne ?

Pour cette nou­velle Radical 2021, tout en gar­dant l’ADN de la Radical, nous avons adap­té le moule pour moder­ni­ser cette raquette en terme de joua­bi­li­té. Ceci résulte sur 3 chan­ge­ments majeurs.

Tout d’a­bord, nous avons arron­di le tamis : il était aupa­ra­vant un peu plus ovale, et le fait de l’ar­ron­dir vient élar­gir les tra­vers et donc don­ner davan­tage d’ef­fet tram­po­line, et donc plus de puis­sance. Au niveau de la sec­tion, nous sommes venus épais­sir le pro­fil de la raquette afin de sta­bi­li­ser la tête de raquette à l’im­pact, pour appor­ter éga­le­ment plus de puis­sance. Enfin, c’est au cœur de la raquette que nous avons appor­té des modi­fi­ca­tions : les branches du cœur de la raquette ont été épais­sies, pour évi­ter les défor­ma­tions à l’im­pact et donc sta­bi­li­ser encore plus la tête de raquette. Ces trois évo­lu­tions (forme du tamis, épais­seur du cadre et épais­seur des branches) per­mettent d’a­voir plus de soli­di­té à la frappe, moins de défor­ma­tion, et donc d’ap­por­ter plus de puis­sance au joueur.

De sur­croit nous avons aus­si modi­fié l’es­thé­tique de la raquette, tout en gar­dant l’a­sy­mé­trie en termes de desi­gn qui est l’ADN des raquettes HEAD. Le nou­veau desi­gn auda­cieux de la gamme de raquettes RADICAL reflète leur moder­ni­té, leur carac­tère inno­vant et leur polyvalence.

Enfin, la tech­no­lo­gie Graphene 360+ se sub­sti­tue au Graphene 360+ de la der­nière série. Le Graphene 360+ asso­cie le trans­fert d’éner­gie du Graphene 360 à des spi­rales de fibres inno­vantes, pour une sen­sa­tion plus nette et souple à l’impact.

La gamme a pour finir été légè­re­ment réduite, et pro­pose 4 cadres dif­fé­rents : PRO, MP, S et LITE, pour conve­nir à un large éven­tail de joueurs

Quel est aujourd’­hui la place de la Radical dans la gamme Head ?

Ces modi­fi­ca­tions font de la RADICAL 2021 une raquette légè­re­ment plus puis­sante que la série pré­cé­dente. Ceci ren­force sa posi­tion dans la gamme Head entre la GRAVITY et la SPEED. Ce qui la dis­tingue clai­re­ment de la GRAVITY est que cette der­nière est davan­tage orien­tée contrôle ; la SPEED elle apporte plus de vitesse au jeu.

Est‐ce que l’ab­sence d’Andy Murray au plus haut niveau a eu des consé­quences sur les per­for­mances de vente de la Radical depuis un an ?

La RADICAL reste un des best‐seller de la marque, c’est un silo phare et his­to­rique de la marque HEAD même si Andy Murray n’est plus pré­sent sur les courts. La conjonc­ture sani­taire actuelle ne nous per­met pas de pou­voir faire de réelles com­pa­rai­sons entre l’an­née qui vient de s’é­cou­ler et les pré­cé­dentes, et d’a­na­ly­ser des fac­teurs de per­for­mance quels qu’ils soient.