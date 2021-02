Il vient d’être mis en ligne et il faut bien avouer que jamais dans l’his­toire des Quizz, les pas­sion­nés de ten­nis n’ont été sol­li­ci­tés à un tel niveau. De plus l’er­go­no­mie de la plate forme est très réus­sie avec la pos­si­bi­li­té de voya­ger d’une pièce à l’autre sui­vant les thé­ma­tiques que vous pré­fé­rez. En terme de lots, là aus­si on est dans l’ex­cep­tion­nel. Comme nous savons que les lec­teurs de WLT sont des pas­sion­nés mais aus­si des experts, nous nous sommes donc asso­ciés à cette ini­tia­tive qui valo­rise donc la connais­sance du jeu, de son his­toire et de la vie de ses stars qui nous font vibrer.

On a donc for­cé­ment envie que vous rele­viez le chal­lenge en allant tes­ter vos connais­sances sachant que la rédac­tion de We Love Tennis va s’y col­ler également.