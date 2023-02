Comme tout le monde le sait ou presque, la fin de colla­bo­ra­tion en 2018 entre le géant améri­cain Nike et Roger Federer ne s’était pas très bien passée notam­ment concer­nant le fameux logo « RF » que Roger avait fina­le­ment réussi à récu­pérer plusieurs mois après.

Le Suisse, qui avait préféré à l’époque signer un contrat gigan­tesque de 30 millions de dollars par an sur 10 ans avec la marque japo­naise Uniqlo faute de contre‐proposition satis­fai­sante de la part de Nike, avait ému une partie de ses fans en quit­tant le navire de la marque à virgule.

Récemment, Mike Nakajima, qui a été direc­teur du tennis dans l’en­tre­prise améri­caine durant près de 30 ans avant de démis­sionner de son poste en 2017, s’est exprimé sur cette affaire dans le livre « The Roger Federer Effect », co‐écrit par Simon Chambers et Simon Graf.

« Laisser partir quel­qu’un comme Federer de cette façon, c’est une atro­cité. Cela n’au­rait jamais dû arriver. Roger Federer aurait dû rester chez Nike pour le reste de sa carrière. Tout comme Michael Jordan. Comme LeBron James, comme Tiger Woods. Il fait partie des plus grands athlètes Nike de tous les temps. Je suis toujours déçu. Mais c’est arrivé. Je dois m’en remettre. Ce n’était pas ma déci­sion et je n’étais pas là pour ça. J’aurais proba­ble­ment fait la même chose que lui. Qui aurait pu refuser un contrat de 30 millions de dollars par an ? Mais on n’au­rait jamais dû en arriver là. Nike vend encore des millions et des millions de paires de Jordans. Quand est‐ce que Michael a joué pour la dernière fois ? Cela fait de très nombreuses années. Ils auraient pu faire la même chose pour Roger. Pour les années à venir, ils auraient pu créer des chaus­sures avec un logo RF. »