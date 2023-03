Toujours prompt à réagir sur certains sujets brûlants, Patrick Mouratoglou a récem­ment réagi à ce que Denis Shapovalov récla­mait dans sa dernière lettre écrite pour l’ex­cellent site The Players’ Tribune.

« Je pense que nous aime­rions tous que les hommes et les femmes soient payés de la même manière. Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’il y a deux entités : l’ATP et la WTA. L’ATP fait un certain chiffre d’af­faires et la WTA un certain chiffre d’af­faires. Les revenus de l’ATP sont beau­coup plus impor­tants que ceux de la WTA. Parfois, pour le même événe­ment, les droits TV sont dix fois plus élevés pour les hommes que pour les femmes, dix fois plus. Même si la WTA voulait payer les joueuses au même montant que l’ATP pour les hommes, je ne pense pas qu’elle pour­rait le faire. Ils ne peuvent pas se le permettre. Considérer que les femmes devraient être payées au même pour­cen­tage que les hommes est logique. Et ce serait une manière égale de traiter les deux. Il devien­drait possible de payer les hommes et les femmes de la même manière et tant que les deux circuits ne seront pas fusionnés, je ne pense pas que ce sera possible parce que la WTA n’a pas assez d’argent pour payer les femmes autant que les hommes. »