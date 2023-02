Le livre « The Roger Federer Effect », co‐écrit par Simon Chambers et Simon Graf et sorti ce lundi 14 février 2023 commence à faire beau­coup de bruit.

Afin de mesurer l’im­pact du Maestro suisse, les deux auteurs ont inter­rogé plusieurs personnes du milieu comme l’an­cien direc­teur du dépar­te­ment tennis chez Nike, Mike Nakajima. Ce dernier, après être revenu sur le départ mouve­menté de Roger de la marque la virgule en 2018, a cette fois expliqué pour­quoi Roger était le joueur et l’homme idéal pour les marques comparé à Novak Djokovic par exemple.

« Je ne suis pas sûr que Rafa veuille endosser le statut de joueur le mieux payé au monde. Je ne pense pas qu’il s’en soucie. Rafa est Rafa, il a très bien réussi et je ne pense pas qu’il ait besoin d’autre chose. Roger voulait être commer­cia­lisé, il a donc fait appel à diffé­rentes marques et groupes de consom­ma­teurs. Et sa société de gestion a fait un travail incroyable. Et Djokovic ? Il pour­rait bien être le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. Mais il y a toujours un nuage noir autour de lui. C’est comme s’il se l’at­ti­rait lui‐même. Il frappe la juge de ligne à l’US Open (en 2020) et se fait disqua­li­fier ? Ça arrive, je suppose. Mais pour­quoi cela arrive‐t‐il toujours à Novak ? Ou toute la contro­verse sur la vacci­na­tion Covid‐19. Maintenant, en tant que marque, est‐ce que je veux être derrière quel­qu’un qui a toujours une contro­verse autour de lui ? Ou est‐ce que je veux aller avec un athlète qui a une image très propre ? »