Très impli­quée derniè­re­ment en termes de busi­ness notam­ment avec la créa­tion de sa propre agence de mana­ge­ment, Naomi Osaka a une nouvelle fois fait parler d’elle en dehors des courts en déve­lop­pant, Hana Kuma, une nouvelle société de média en parte­na­riat avec SpringHill, une société de diver­tis­se­ment et de marke­ting co‐fondée par le célèbre basket­teur Lebron James.

L’ancienne numéro une mondiale a déclaré lors d’une brève inter­view sur Zoom que ses ambi­tions pour Hana Kuma, qui signifie « ours en fleurs » en japo­nais, comprennent des séries télé­vi­sées scéna­ri­sées et non scéna­ri­sées, des docu­men­taires, des dessins animés et du contenu de marque, c’est‐à‐dire des programmes de diver­tis­se­ment dans lesquels la publi­cité est inté­grée ou incorporée.

Sur son compte Instagram, la Japonaise s’est de nouveau exprimée sur média : « J’ai construit ma carrière en adop­tant une approche diffé­rente de celle de mon entou­rage et, parce que mon parcours a été si diffé­rent, cela m’a ouvert les yeux sur toutes les histoires incroyables qui ne sont pas racon­tées. Des histoires qui ont une portée mondiale, qui portent sur une variété de cultures et de points de vue, et qui traitent de ques­tions sociales impor­tantes. C’est pour­quoi je lance Hana Kuma, une plate­forme média­tique axée sur des histoires cultu­rel­le­ment spéci­fiques mais univer­selles. Des histoires qui, comme moi, sont auda­cieuses et enjouées. »