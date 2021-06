Dans le numéro 77 de notre maga­zine nous étions allés à la rencontre du PDG de Tecnifibre. Nous l’avions bien sur inter­rogé sur l’actualité de sa marque mais aussi sur le pour­quoi et le comment de la signa­ture d’Iga Swiatek qui a rejoint le team Tecnifibre. Extraits.

On a beau­coup parlé de Daniil, mais il y a aussi une nouvelle venue dans le team. Et ce n’est pas n’importe qui puisque Iga Swiatek a remporté Roland‐Garros en 2020. Comment avez‐vous fait pour la convaincre de vous rejoindre, car elle devait être chassée par beau­coup d’équipementiers ?



« En fait, nous avions déjà discuté avec Iga avant son titre à Roland‐Garros. Notre distri­bu­teur en Pologne a une rela­tion privi­lé­giée avec elle et son entou­rage, puisqu’elle avait joué en Tecnifibre à ses débuts. Quand les autres équi­pe­men­tiers se sont posi­tionnés, nous n’avons pas paniqué. Nous avons déroulé notre savoir‐faire, avec notam­ment la prépa­ra­tion de cadres pour Iga et des séances de tests sur le court. Avant de parler marke­ting, nous devons avoir la certi­tude que notre futur(e) athlète est persuadé(e) que nos produits sont les plus effi­caces pour qu’il/elle puisse performer, progresser. À l’issue de ces tests, nous nous sommes donc mis autour d’une table avec Iga et son entou­rage. Nous avons présenté notre vision et notre stra­tégie autour d’elle, et je dois dire que cela s’est formi­da­ble­ment bien passé. Nous parlions la même langue. Lors de ces échanges, je me suis dit qu’au final, Iga était, en quelque sorte, un Daniil au féminin, avec les mêmes valeurs, la même volonté farouche de travailler, de progresser, de devenir une joueuse qui compte sur le circuit. Iga sera donc notre ambas­sa­drice fémi­nine, ce qui est d’autant plus impor­tant que nous sommes la seule marque de tennis à déve­lopper une gamme de raquettes spéci­fique pour les femmes, qui fonc­tionne d’ailleurs très bien. »