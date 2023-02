Le marché du padel est en pleine expan­sion et certains grands équi­pe­men­tiers sont présents depuis longtemps.

Adidas Padel par exemple est parmi les marques les plus jouées même s’il s’agit en fait d’une licence de la marque accordée à un fabri­cant espagnol.

Plus récem­ment, Puma est arrivée tout comme Fila. D’après le compte Instagram de We Love Padel, Nike serait aussi sur le point de venir se frotter à ses « amis » sur ce marché où les marges sont très impor­tantes et où plus de 800 marques cohabitent.