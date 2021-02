Lors d’un chat sur Instagram sur le compte de We Are Tennis, Benoit Paire a expli­qué qu’il allait créer sa propre marque et que le logo serait un verre à cocktail.

A défaut d’a­voir pu séduire un équi­pe­men­tier alors qu’il était par le pas­sé chez Nike puis Lacoste, Benoit Paire trouve donc une parade mais il serait plus qu’é­ton­nant que « sa » marque en soit vrai­ment une.

En tout cas, ce sera déjà mieux que prendre des anciens polos et de poser un scotch sur le logo comme c’é­tait le cas lors de son match face à Dominic Thiem.

On a tous un jour ache­té un t‑shirt ou un polo en y fai­sant bro­der une logo, ce n’est pas pour cela que l’on a créé une « marque ».

On peut notam­ment remar­quer que ce type d’i­ni­tia­tive a déjà été ten­té notam­ment par une cer­taine Venus Williams..