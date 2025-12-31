AccueilWTARaducanu imite Federer, Nike doit forcément faire la "gueule"
Raducanu imite Federer, Nike doit forcé­ment faire la « gueule »

C’est la fin du mercato pour les diffé­rents équi­pe­men­tiers du tennis. Les nouveaux contrats peuvent donc être annoncés puisque les précé­dents vivent leurs dernière heures. On a donc appris que Nike n’était plus derrière Emma Raducanu, la joueur d’outre manche ayant signé avec Uniqlo comme l’avait fait un temps un certain Roger Federer.

C’est la première joueuse de tennis a rejoindre la marque japo­nais qui avait déjà réalisé un très gros coup en venant au « secours » du Suisse. 

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 09:40

