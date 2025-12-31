C’est la fin du mercato pour les diffé­rents équi­pe­men­tiers du tennis. Les nouveaux contrats peuvent donc être annoncés puisque les précé­dents vivent leurs dernière heures. On a donc appris que Nike n’était plus derrière Emma Raducanu, la joueur d’outre manche ayant signé avec Uniqlo comme l’avait fait un temps un certain Roger Federer.

Raducanu is follo­wing in Federer’s foots­teps ! 👀✨



C’est la première joueuse de tennis a rejoindre la marque japo­nais qui avait déjà réalisé un très gros coup en venant au « secours » du Suisse.