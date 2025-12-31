C’est la fin du mercato pour les différents équipementiers du tennis. Les nouveaux contrats peuvent donc être annoncés puisque les précédents vivent leurs dernière heures. On a donc appris que Nike n’était plus derrière Emma Raducanu, la joueur d’outre manche ayant signé avec Uniqlo comme l’avait fait un temps un certain Roger Federer.
Raducanu is following in Federer’s footsteps ! 👀✨— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) December 30, 2025
Insiders report that Emma Raducanu has left Nike and finalized a deal to become Uniqlo’s first major female tennis ambassador ! 🎾👕🔥#SKT #EmmaRaducanu pic.twitter.com/Ku2WqrnZ3G
C’est la première joueuse de tennis a rejoindre la marque japonais qui avait déjà réalisé un très gros coup en venant au « secours » du Suisse.
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 09:40