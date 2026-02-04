AccueilEconomieRoger Federer a trouvé un nouveau terrain de jeu et il va...
EconomiePadel

Roger Federer a trouvé un nouveau terrain de jeu et il va « cartonner »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

260

Depuis que Roger est devenu action­naire de On, cette pépite « suisse » au départ spécia­lisée dans le running est devenue la marque qu’il faut porter. 

Aux Etats‐Unis, des jeunes aux quadras, elle inonde le marché avec des baskets que l’on porte partout et tout le temps. 

Sur le circuit, Roger fait aussi des inves­tis­se­ments très malins, il a déjà convaincu Iga Swiatek, mais aussi Joao Fonseca et Ben Shelton. 

Très attentif à ce qu’il se passe dans les sports de raquettes, Roger a donc décidé de frapper un grand coup derniè­re­ment en signant tout simple­ment le numéro 1 mondial de Padel, le joueur espa­gnol Arturo Coello. 

Ce « deal » a fait beau­coup parlé parce que certains spécia­listes parlent d’un signe fort sur le plan du spon­so­ring autour des stars du padel. Après, il faut main­te­nant pouvoir répondre à la demande, ce qui n’est pas vrai­ment le cas pour On qui a de vrais soucis en terme de stock, peut‐être victime de son succès.

Publié le mercredi 4 février 2026 à 08:22

Article précédent
Carlos Alcaraz n’a peur de rien : « Si je veux m’ins­taller à la même table que Federer, Nadal et Djokovic, c’est ce que je dois faire »
Article suivant
Jose Moron au sujet d’Artur Fils : « Peut‐être que c’est ça le problème de cette géné­ra­tion. Si tu ne te donnes même pas la peine de regarder ceux qui devraient être tes prin­ci­paux rivaux, qu’est‐ce que tu attends ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.