Depuis que Roger est devenu actionnaire de On, cette pépite « suisse » au départ spécialisée dans le running est devenue la marque qu’il faut porter.
Aux Etats‐Unis, des jeunes aux quadras, elle inonde le marché avec des baskets que l’on porte partout et tout le temps.
Sur le circuit, Roger fait aussi des investissements très malins, il a déjà convaincu Iga Swiatek, mais aussi Joao Fonseca et Ben Shelton.
🎾 La marca suiza ON anuncia que empezará a patrocinar al actual n1, Arturo Coello— Carlota Palma (@PalmaCarlota) January 8, 2026
Fue fundada por el triatleta Olivier Bernhard en 2010, y Roger Federer invirtió en ella a partir del 2019
Gran fichaje de los suizos para introducirse en el mundo del pádel pic.twitter.com/S2j8iESF3j
Très attentif à ce qu’il se passe dans les sports de raquettes, Roger a donc décidé de frapper un grand coup dernièrement en signant tout simplement le numéro 1 mondial de Padel, le joueur espagnol Arturo Coello.
Ce « deal » a fait beaucoup parlé parce que certains spécialistes parlent d’un signe fort sur le plan du sponsoring autour des stars du padel. Après, il faut maintenant pouvoir répondre à la demande, ce qui n’est pas vraiment le cas pour On qui a de vrais soucis en terme de stock, peut‐être victime de son succès.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 08:22