Depuis que Roger est devenu action­naire de On, cette pépite « suisse » au départ spécia­lisée dans le running est devenue la marque qu’il faut porter.

Aux Etats‐Unis, des jeunes aux quadras, elle inonde le marché avec des baskets que l’on porte partout et tout le temps.

Sur le circuit, Roger fait aussi des inves­tis­se­ments très malins, il a déjà convaincu Iga Swiatek, mais aussi Joao Fonseca et Ben Shelton.

🎾 La marca suiza ON anuncia que empe­zará a patro­cinar al actual n1, Arturo Coello



Fue fundada por el triat­leta Olivier Bernhard en 2010, y Roger Federer invirtió en ella a partir del 2019



Gran fichaje de los suizos para intro­du­cirse en el mundo del pádel pic.twitter.com/S2j8iESF3j — Carlota Palma (@PalmaCarlota) January 8, 2026

Très attentif à ce qu’il se passe dans les sports de raquettes, Roger a donc décidé de frapper un grand coup derniè­re­ment en signant tout simple­ment le numéro 1 mondial de Padel, le joueur espa­gnol Arturo Coello.

Ce « deal » a fait beau­coup parlé parce que certains spécia­listes parlent d’un signe fort sur le plan du spon­so­ring autour des stars du padel. Après, il faut main­te­nant pouvoir répondre à la demande, ce qui n’est pas vrai­ment le cas pour On qui a de vrais soucis en terme de stock, peut‐être victime de son succès.