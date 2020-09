Un article du très sérieux quotidien suisse Le Temps publié il y a une semaine est passé inaperçu dans le monde du tennis. Centré sur l’idée que Roger Federer pouvait avoir une deuxième carrière en tant que chef d’entreprise, l’auteur analyse son implication récente dans la marque On Running.

Le Suisse se livre donc sur cet aspect de la personnalité. Sur l’affaire par exemple de son logo, Roger réfléchit à toutes les options. Il en profite aussi pour revenir aussi sur son ancien contrat chez les géant américain : « Nike a tellement d’athlètes. S’ils font quelque chose pour Federer, ils doivent aussi le faire pour Nadal, Serena, Lebron, etc. Je savais qu’il y avait un plafond, donc à un moment donné le contrat devait s’arrêter. Après, concernant mon logo, je ne sais pas encore si je vais l’utiliser chez On, mais il est certain que je vais en faire quelque chose. »