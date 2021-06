« Le chiffre d’af­faires du tournoi 2021, qui devrait dépasser 180 millions d’euros cette année (147 millions d’euros en 2020), se répartit de la façon suivante : 56% pour les médias et 28% pour les parte­na­riats (propor­tions sensi­ble­ment supé­rieures aux éditions clas­siques), 6% pour la billet­terie et les hospi­ta­lités et 4% pour la griffe Roland‐Garros (postes méca­ni­que­ment impactés par la jauge réduite) » voila dans le commu­niqué de la FFT comment la venti­la­tion du chiffre d’af­faire de 2021 a été expli­quée. Un chiffre d’af­faire bien sur impacté par la crise sani­taire et qui devrait exploser en 2022…