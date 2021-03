Tecnifibre est devenu le parte­naire cordage du Masters1000 de Miami. La marque trico­lore continue donc de séduire les plus gros évène­ments du circuit. En effet, Tecnifibre est déjà présent à Monte‐Carlo, l’Open 13, l’ABN AMRO WTT à Rotterdam, l’Open de Gstaad en Suisse, Delray Beach en Floride, ou encore le Citi Open à Washington. L’expertise cordage de Tecnifibre qui a inventé notam­ment le multi­fi­la­ment n’est plus à démon­trer. On rappelle que Tecnfibre est l’équi­pe­men­tier de Daniil Medvedev et que récem­ment Iga Swiatek a rejoint le team joueur de la marque.