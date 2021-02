C’est ce mer­cre­di que l’é­qui­pe­men­tier tri­co­lore Tecnifibre a déci­dé d’of­fi­cia­li­ser la venue de la joueuse polo­naise Iga Swiatek au sein du team de la marque. Même si ce n’é­tait plus un secret, on retien­dra que la col­la­bo­ra­tion a été ren­due offi­cielle le 3 février 2021.

C’est un retour aux sources pour Iga qui jouait déjà en Tecnifibre quand elle était plus jeune. « J’ai com­men­cé mon par­cours dans le ten­nis avec une raquette Tecnifibre et mon pre­mier sou­ve­nir sur le court est asso­cié à la marque.

Je suis donc très heu­reuse de reve­nir aujourd’­hui avec ma raquette signa­ture que j’ai choi­sie après plu­sieurs jours de test et de per­son­na­li­sa­tion sur le ter­rain. Elle cor­res­pond par­fai­te­ment à mon style de jeu et booste ma per­for­mance.

Désormais, j’ai hâte de conti­nuer l’a­ven­ture avec Tecnifibre, une marque inter­na­tio­nale en pleine crois­sance avec une très grande ambi­tion, tout comme moi ! »

C’est une recrue de choix pour Tecnifibre tant Iga, lau­réate à Roland‐Garros en sep­tembre 2020 sans perdre un seul set, semble pro­mise à un ave­nir radieux sur le cir­cuit féminin.

Swiatek sera donc l’am­bas­sa­drice du pro­gramme T‑Rebound. Elle joue déjà avec sa nou­velle raquette depuis le début de la sai­son. Elle sera à suivre lors de l’Open d’Australie où son jeu tac­tique, malin, et pré­cis peut lui per­mettre d’al­ler loin.

Seulement âgée de 19 ans, la native de Varsovie a déjà un tour­noi du Grand Chelem à son pal­ma­rès mais elle espère bien mar­quer l’his­toire de son sport. Pétillante, joyeuse, et acces­sible, elle est presque dans la même veine qu’un cer­tain Daniil Medvedev. Une joueuse Fight Smart en somme…