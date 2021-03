Les syner­gies entre l’équi­pe­men­tier tennis trico­lore et Lacoste se multi­plient. Si cela est visible sur le court notam­ment avec Daniil Medvedev, ou encore Jérémy Chardy, cela va être aussi le cas dans les réseaux de distri­bu­tions. On pense notam­ment aux maga­sins spécia­lisés tennis.

En effet, ce sont les équipes de Tecnifibre qui vont distri­buer les produits Lacoste de sport perfor­mance (tennis et golf) à partir de la saison printemps/été 2022 : « Cette nouvelle étape constitue une avancée majeure dans la colla­bo­ra­tion entre Lacoste et Tecnifibre. Elle doit permettre aux deux marques de conti­nuer à se déve­lopper sur le segment du Sport Performance et aux joueurs de tennis et de golf de béné­fi­cier d’une offre de produits complète et parfai­te­ment adaptée à leurs besoins. » a souligné le PDG de Tecnifibre, Nicolas Préault.