Cela faisait 13 ans, presque une éter­nité, que les fans de Top Spin atten­daient une nouvelle version. Sorti le vendredi 26 avril, TopSpin 2K25 remplit tous les critères pour se prendre pour Roger Federer. Notre rédac­tion, qui a eu le privi­lège de pouvoir le tester en avant‐première, a passé au crible le game­play. Selon nos « gamers », le jeu va vite devenir la référence.

« On peut vrai­ment dire que l’environnement est respecté à la lettre avec tous les spon­sors, mais aussi un graphisme très réussi. Côté son, le bruit de la balle résonne fort à Wimbledon et un peu moins en Australie, ce qui est logique. J’ai aussi apprécié les glis­sades sur l’ocre qui rajoutent un vrai réalisme », commente Antoine, souvent dépassé, manette en main, par un Clément dominateur.

Côté jeu, on insis­tera sur tous les modes dispo­nibles lors de la frappe de balle (slice, lift, à plat), tout en respec­tant les qualités du joueur choisi. Dans ce registre, inutile de préciser que Daniil Medvedev est infa­ti­gable sur sa ligne de fond de court et un peu labo­rieux au filet alors que Ben Shelton envoie toujours des missiles en première balle.

Et c’est là que Top Spin marque vrai­ment les esprits, car si le visage des cham­pions pour­rait être encore plus précis, leurs gestes sont respectés dans les moindres détails. Il faut dire que pour créer son avatar, la vedette du jeu, le Suisse Roger Federer, a parti­cipé à des séquences vidéo dans les studios de 2K et cela se vérifie à l’écran.



Au fil de ce test, Antoine et Clément ont forcé­ment progressé en amélio­rant leur tactique, mais aussi leur dépla­ce­ment : « Le place­ment est une vraie clé, tout comme le moment choisi pour commencer son geste. Cela oblige à être très concentré pendant un match, ce qui ressemble pour le coup au vrai tennis. Il est certain que dès qu’on commence à lâcher un peu, les points peuvent vite défiler », affirme Clément.

Si des jeux vidéo de tennis sont sortis récem­ment, confir­mant que rendre ce sport sexy et réaliste était un gros chan­tier, 2K a réalisé un vrai travail de fond et le résultat est bluf­fant de réalisme.

