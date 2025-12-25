Le fameux feuilleton autour de la raquette de Stefanos qui avait été élucidé par tous les fans va devenir offi­cielle. Tsitsipas quitte Wilson et la Blade pour passer côté trico­lore avec l’Aéro de chez Babolat.

On se souvient qu’en 2025 il avait joué avec un raquette maquillée avant de revenir vers la Blade.

Cette fois, il n’y aura plus de retour possible.

On imagine que Wilson ne l’a pas vrai­ment retenu et qu’en revanche l’équi­pe­men­tier fran­çais l’a sûre­ment accueilli les bras ouverts.