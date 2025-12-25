Le fameux feuilleton autour de la raquette de Stefanos qui avait été élucidé par tous les fans va devenir officielle. Tsitsipas quitte Wilson et la Blade pour passer côté tricolore avec l’Aéro de chez Babolat.
🎾🚨Importante noticia en el mundo del tenis— Punto de Break (@PuntoDBreak) December 25, 2025
🤯✍Stefanos Tsitsipas CAMBIA DE RAQUETA definitivamente, en busca de esperanzas por recuperar su mejor nivel. Abandona Wilson para fichar por Babolat https://t.co/icp5XP5HUa
On se souvient qu’en 2025 il avait joué avec un raquette maquillée avant de revenir vers la Blade.
Cette fois, il n’y aura plus de retour possible.
On imagine que Wilson ne l’a pas vraiment retenu et qu’en revanche l’équipementier français l’a sûrement accueilli les bras ouverts.
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 13:49