Ce jeudi, Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, accom­pa­gnés de leur associé Patrick Bouchet, nous ont fait décou­vrir leur All In Country Club, en travaux depuis décembre 2021 et dont la fin du chan­tier est prévue pour juillet prochain.

L’énorme complexe situé sur la commune de Décines, proche de Lyon, à côté du Groupama Stadium (stade de l’Olympique Lyonnais) regrou­pera au total 20 courts de tennis (surfaces dures et terre battue) dont huit couverts en plus de trois terrains de padel.

Sans oublier les salles de sports, la piscine, le spa, le bar‐restaurant, le magasin All In, les bureaux et surtout les infra­struc­tures néces­saires pour accueillir les élèves de l’Académie.

Toujours aussi passionné, Jo a néan­moins défi­ni­ti­ve­ment enfilé le costume d’entrepreneur depuis sa retraite en mai 2022. Il a exprimé sa fierté de voir ce projet se concrétiser.

« Venant de la Province, j’aurais aimé avoir un centre comme ça. Je suis hyper fier de créer avec Thierry un centre aussi unique en dehors de la région pari­sienne. J’ai l’impression que ce n’est pas le mien. Alors qu’au fond, ça l’est ! J’ai tout construit, choisi chaque prise. Il y a juste deux trois détails qui changent et que je ne connais pas. Nous avons pensé à tout. Nous avons fait toutes les réunions avec les archi­tectes. Je suis très fier d’avoir pu mener un projet comme celui‐ci. Dans mon entou­rage, beau­coup de gens étaient scep­tiques au fait que je me lance dans un projet long, coûteux que ce soit mora­le­ment, physi­que­ment, écono­mi­que­ment. Finalement, on a relevé le défi comme j’ai pu le faire de nombreuses fois dans le tennis. On va sortir un produit excep­tionnel, que l’on ne voit presque qu’à Paris. »