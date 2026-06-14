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Zverev‐Cobolli, plus faible audience de n’importe quelle finale hommes de Roland‐Garros au cours des 20 dernières années

Par
Laurent Trupiano
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Il fallait s’y attendre et les chiffres sont tombés. La finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli n’a pas attiré les foules devant leur petit écran. 

C’est carré­ment la pire audience réalisé aux Etats‐Unis sur TNT, large­ment en dessous de celle entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

1,3 millions de fans se sont retrouvés pour voir le sacre du joueur alle­mand. On se rassu­rera en pensant que la première semaine de la compé­ti­tion pleine de surprises a sûre­ment suscité plus de curiosité.

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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