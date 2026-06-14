Il fallait s’y attendre et les chiffres sont tombés. La finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli n’a pas attiré les foules devant leur petit écran.

C’est carré­ment la pire audience réalisé aux Etats‐Unis sur TNT, large­ment en dessous de celle entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

🇫🇷👇 The 2026 Men’s Roland‐Garros final between Zverev and Cobolli had a viewer­ship of just 1.3 million viewers on TNT Sports



🥶 The lowest of any Roland‐Garros men’s final in the last 20+ years



⬇️ Down 25% on last season’s Sinner‐Alcaraz clash



🗣️ https://t.co/I2u0qRJmME pic.twitter.com/EzK0jzhBFI — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 13, 2026

1,3 millions de fans se sont retrouvés pour voir le sacre du joueur alle­mand. On se rassu­rera en pensant que la première semaine de la compé­ti­tion pleine de surprises a sûre­ment suscité plus de curiosité.