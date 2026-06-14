Il fallait s’y attendre et les chiffres sont tombés. La finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli n’a pas attiré les foules devant leur petit écran.
C’est carrément la pire audience réalisé aux Etats‐Unis sur TNT, largement en dessous de celle entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
🇫🇷👇 The 2026 Men’s Roland‐Garros final between Zverev and Cobolli had a viewership of just 1.3 million viewers on TNT Sports— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 13, 2026
🥶 The lowest of any Roland‐Garros men’s final in the last 20+ years
⬇️ Down 25% on last season’s Sinner‐Alcaraz clash
🗣️ https://t.co/I2u0qRJmME pic.twitter.com/EzK0jzhBFI
1,3 millions de fans se sont retrouvés pour voir le sacre du joueur allemand. On se rassurera en pensant que la première semaine de la compétition pleine de surprises a sûrement suscité plus de curiosité.
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 09:45