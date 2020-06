C’est Goran Ivanisevic qui est aux commandes de l’étape de l’Adria Tour à Zadar où sont attendus Marin Cilic, Novak Djokovic, et Alexander Zverev notamment.

Pour l’instant, la question qui reste en suspens est le nombre de spectateurs que les autorités croates va autoriser.

Le coach de Novak n’a pas de réponse et cela l’inquiète un peu comme il l’a explique au site serbe Sportklub. : « Pour l’instant nous ne savons pas ce que nos pouvons faire. La seule information que nous avons c’est la capacité d’accueil qui est de 9000 places. Or nous devons lancer la billetterie. Ce que je sais c’est que cette étape est très attendu par les fans. »

Après la polémique de Belgrade et la dernière information lié au basketteur serbe qui était covid plus et en contact avec Novak, le sujet devient plus qu’épineux.