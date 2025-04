Le débat exhi­bi­tion contre le circuit tradi­tionnel est éternel mais force est de constater que l’UTS est arrivé à trouver sa clien­tèle en ouvrant le champ des possibles.

Au final, sur un week‐end, cela donne des belles images surtout dans un écrin comme les arènes de Nîmes. Cela permet aussi de « rajeunir » un peu le tennis tout en lui donnant une dimen­sion de show qui existe rare­ment sur le circuit traditionnel.

I would LOVE to see/hear crowd doing this on set point in a Grand Slam final 😂 https://t.co/KPWExcHgTH — Oleg S. (@AnnaK_4ever) April 5, 2025

Cela permet aussi d’avoir des séquences inédites où sur chaque frappe le public est en extase.

Pas certain que les cham­pions accep­te­raient ce type de situa­tion sur un tournoi du Grand Chelem mais après tout peu importe puisque l’UTS est avant tout un outil pour promou­voir une autre façon de profiter du tennis.

On peut criti­quer Patrick Mouratoglou mais force est de constater que sa passion, son impli­ca­tion et celles de ses équipes qui innovent sans cesse est un vrai plus pour promou­voir le tennis et le rendre un peu plus funky…