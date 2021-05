On ne va pas revenir sur la polé­mique justi­fiée qui a suivi l’or­ga­ni­sa­tion caho­tique de l’Adria Tour. Cette exhi­bi­tion orga­nisée dans les Balkans n’est pas « morte » comme a voulu l’ex­primer le numéro 1 mondial. Novak Djokovic a d’ailleurs bien l’in­ten­tion de la remettre au goût du jour prochai­ne­ment : « J’aimerais aussi orga­niser à nouveau la tournée Adria. Je pense que cette idée est belle, aider le tennis dans les Balkans, unir la région à l’aide du sport. C’est l’un des rares domaines qui unit les gens. Je pense que ce que nous avons réussi à orga­niser l’année dernière était sympa et je veux que cela continue. En tant que joueur de tennis, je souhaite voyager le plus possible dans la région et les pays de l’ex‐Yougoslavie. »