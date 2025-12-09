On adore Carlos Alcaraz mais il faut bien reconnaître que sa série d’exhibitions ressemble à la tournée d’un cirque où l’Espagnol sans porter un nez rouge soulève les foules après chaque coup génial réalisé dans une ambiance digne d’une foire locale.
Cette bnuit à Miami dans un stade de base ball transformé en arène enfin façon de parler, Carlitos a encore fait des siennes et même si effectivement cela n’a rien à voir avec un match officiel, l’énergie consacrée ses « pitreries » aura forcément un coût lorsqu’il faudra aller au combat.
Dans le coin d’en face, chez Sinner, pas de place pour ce type de spectacle, et l’Italien a surement déjà débuté une partie de sa préparation.
Dans une carrière l’entourage a aussi un impact sur la performance et l’agent d’Alcaraz devrait le comprendre plutôt que rentabiliser son investissement dès que le calendrier le permet.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 08:20