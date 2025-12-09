On adore Carlos Alcaraz mais il faut bien recon­naître que sa série d’ex­hi­bi­tions ressemble à la tournée d’un cirque où l’Espagnol sans porter un nez rouge soulève les foules après chaque coup génial réalisé dans une ambiance digne d’une foire locale.

Cette bnuit à Miami dans un stade de base ball trans­formé en arène enfin façon de parler, Carlitos a encore fait des siennes et même si effec­ti­ve­ment cela n’a rien à voir avec un match offi­ciel, l’énergie consa­crée ses « pitre­ries » aura forcé­ment un coût lors­qu’il faudra aller au combat.

Dans le coin d’en face, chez Sinner, pas de place pour ce type de spec­tacle, et l’Italien a surement déjà débuté une partie de sa préparation.

Dans une carrière l’en­tou­rage a aussi un impact sur la perfor­mance et l’agent d’Alcaraz devrait le comprendre plutôt que renta­bi­liser son inves­tis­se­ment dès que le calen­drier le permet.