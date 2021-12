C’est à 16H qu’Andy va péné­trer sur le court pour aller défier Rafa. Ce duel est plus qu’at­tendu puisque c’est le retour de l’Espagnol après des mois d’absence.

Pour Andy, c’est aussi l’oc­ca­sion de rêve pour démon­trer qu’il a de belles ambi­tions en 2022 même s’il ne s’agit pas d’un match officiel.

« C’est le genre de match auquel je veux jouer, je veux rejouer contre ces gars‐là dans les plus gros événe­ments, c’est quelque chose qui me motive. D’accord, ce n’est pas un match offi­ciel, mais c’est l’oc­ca­sion de rejouer contre lui. La dernière fois qu’on s’est affronté, c’était quand même il y a cinq ou six ans, ça fait long­temps, cela confirme aussi les périodes diffi­ciles que j’ai traver­sées ces dernières années »