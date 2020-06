Andy Murray, qui s’est imposé en deux sets (6-3,7-5) face à James Ward hier dans le cadre du tournoi « The Battle of The Brits« , a fait le point sur son état physique au micro d’Eurosport : « Je ressens parfois quelques petites gênes, mais quand je repense à ce que je ressentais en Coupe Davis en fin de saison dernière… » Des petites gênes qui obligent le Britannique à effectuer quelques changements dans son jeu : « J’essaie d’être un peu plus agressif sur mes coups droits d’attaque. Évidemment je fais très attention à ma posture et à mon dos. » Dans le tournoi d’exhibition, Andy est d’ores et déjà qualifié pour les demi-finales, avec deux victoires et une seule petite défaite face à Kyle Edmund, après un combat de deux heures et demie.