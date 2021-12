On le sait, Andy Murray a bien fini sa saison et il semble aussi qu’il soit bien préparé pour celle qui arrive.

Face à Rafael Nadal, il a déjà démontré de belles qualités notam­ment en terme de constance. A l’issue de son succès qui le propulse en finale de cet exhi­bi­tion de luxe face à Andrey Rublev, l’Ecossais était forcé­ment très heureux.

« C’était vrai­ment super d’avoir eu l’op­por­tu­nité d’af­fronter à nouveau Rafa. Dans des moments comme celui‐ci, je sais que l’ef­fort de conti­nuer à se battre pour rester dans le tennis profes­sionnel n’est pas inutile. De plus, j’ai toujours beau­coup apprécié Rafa car tout au long de notre histoire, notre riva­lité a été saine. Tous les deux nous avons subi des bles­sures compli­quées. C’était donc fantas­tique de se retrouver sur le terrain. Concernant mon succès, je pense que c’est le résultat d’un mélange entre mon bon travail et le manque de compé­ti­tions pour Rafa. J’ai su imposer mon rythme. C’était essen­tiel car je sais ce que Rafa a ressenti aujourd’hui après ne pas avoir concouru depuis si long­temps. Je peux vous assurer que ce n’est pas facile et que ça ne s’amé­liore pas en vieillissant ».