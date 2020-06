Interrogé par nos soins hier, Thierry Ascione s’est exprimé au sujet des exhibitions qui se multiplient un peu partout. Selon le coach de Jo-Wilfried Tsonga tout cela est bon pour le tennis : « Quand Richard m’a dit qu’il allait jouer l’UTS, je lui ai dit que c’était une bonne idée. Il faut que l’on revoie les champions sur les courts et quel que soit finalement le format. Ce qu’à fait Novak à Belgrade, il n’était pas obligé de le faire. Donc je ne vais pas m’amuser à critiquer ceux qui font du bien en organisant des épreuves qui permettent à la communauté de revoir du tennis de haut-niveau. Je pars du principe que toutes ces exhibitions sont une étape avant le circuit reprenne. C’est toujours facile de ne rien faire. Et là, je constate juste que certains passionnés, que ce soit des joueurs, des anciens ou des coachs font le job comme l’on dit. On ne peut que s’en réjouir. »