Battue par Kyrgios, Sabalenka en rede­mande : « J’adore la revanche. La prochaine fois que je jouerai contre lui, je connaî­trai déjà la tactique à adopter. Je connais ses forces et ses faiblesses »

Très attendue, la bataille des sexes a donné son verdict, ce dimanche 28 décembre. C’est fina­le­ment Nick Kyrgios qui a pris le meilleur sur Aryna Sabalenka en 1 h 15 de jeu (6−3, 6–3).

Satisfaite de cette expé­rience, la numéro un mondiale a évoqué la possi­bi­lité d’or­ga­niser une revanche prochai­ne­ment, en inter­view d’après‐match.

« Je me sentais très bien. Je pense avoir livré un excellent combat. Il était en diffi­culté. Il était vrai­ment tendu. Je suis heureuse de voir que ce gars devient tendu quand il me prend un service. Je pense que le niveau était excellent. J’ai fait beau­coup de superbes coups. Je me suis beau­coup déplacé vers le filet. Superbes amortis, Nick. Superbes services. J’ai vrai­ment apprécié le spec­tacle. J’ai l’im­pres­sion que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je connaî­trai déjà la tactique à adopter. Je connais ses forces et ses faiblesses. Ce sera certai­ne­ment un meilleur match. J’adore la revanche. J’adore me lancer des défis. J’adorerais rejouer. »

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 18:51

