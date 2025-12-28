Très attendue, la bataille des sexes a donné son verdict, ce dimanche 28 décembre. C’est fina­le­ment Nick Kyrgios qui a pris le meilleur sur Aryna Sabalenka en 1 h 15 de jeu (6−3, 6–3).

Satisfaite de cette expé­rience, la numéro un mondiale a évoqué la possi­bi­lité d’or­ga­niser une revanche prochai­ne­ment, en inter­view d’après‐match.

Aryna Sabalenka after losing to Nick Kyrgios in their Battle of the Sexes match



Aryna : “I felt great. I think I put on a great fight. He was strug­gling. He got really tight. I’m happy to see the guy is getting tight when taking away one of my serves. I think it was a great… pic.twitter.com/HlfkIsMemg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 28, 2025

« Je me sentais très bien. Je pense avoir livré un excellent combat. Il était en diffi­culté. Il était vrai­ment tendu. Je suis heureuse de voir que ce gars devient tendu quand il me prend un service. Je pense que le niveau était excellent. J’ai fait beau­coup de superbes coups. Je me suis beau­coup déplacé vers le filet. Superbes amortis, Nick. Superbes services. J’ai vrai­ment apprécié le spec­tacle. J’ai l’im­pres­sion que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je connaî­trai déjà la tactique à adopter. Je connais ses forces et ses faiblesses. Ce sera certai­ne­ment un meilleur match. J’adore la revanche. J’adore me lancer des défis. J’adorerais rejouer. »