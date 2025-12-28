Très attendue, la bataille des sexes a donné son verdict, ce dimanche 28 décembre. C’est finalement Nick Kyrgios qui a pris le meilleur sur Aryna Sabalenka en 1 h 15 de jeu (6−3, 6–3).
Satisfaite de cette expérience, la numéro un mondiale a évoqué la possibilité d’organiser une revanche prochainement, en interview d’après‐match.
« Je me sentais très bien. Je pense avoir livré un excellent combat. Il était en difficulté. Il était vraiment tendu. Je suis heureuse de voir que ce gars devient tendu quand il me prend un service. Je pense que le niveau était excellent. J’ai fait beaucoup de superbes coups. Je me suis beaucoup déplacé vers le filet. Superbes amortis, Nick. Superbes services. J’ai vraiment apprécié le spectacle. J’ai l’impression que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je connaîtrai déjà la tactique à adopter. Je connais ses forces et ses faiblesses. Ce sera certainement un meilleur match. J’adore la revanche. J’adore me lancer des défis. J’adorerais rejouer. »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 18:51