Organisé depuis vendredi, le mini-tournoi d’Alicante n’a pas pu se terminer ce lundi avec la finale entre Alex de Minaur et Roberto Bautista Agut. L’Australien et l’Espagnol, qui étaient invaincus, devaient disputer une finale mais les conditions météorologiques ont changé la donne et ont contraint les organisateurs à annuler la rencontre.

A causa de las condiciones meteorológicas el @RegionofT se cancela ❌ 😢 https://t.co/ee4CrpRpUT — Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) June 7, 2020