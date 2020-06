Boris Becker qui a été le coach de Novak Djokovic comprend aisément l’idée de la fête organisée en boite de nuit. L’Allemand qui est un vrai « fêtard » explique que lorsque l’ambiance entre « amis » est chouette, il est difficile de ne pas en profiter.

Une attitude qui est compréhensible mais qui a quelques fois des conséquences fâcheuses. Ceux qui ont lu sa biographie peuvent en témoigner.

« Je me dois de défendre un peu Novak. Oui, je comprends qu’après coup on puisse en discuter et polémiquer mais c’est tout à fait logique à 30 ans de vouloir passer du bon temps avec ses amis surtout qu’en temps normal sur le circuit c’est assez rare »