Sortir des codes, changer les règles et rendre le tennis encore plus attractif notam­ment auprès des jeunes, c’est la mission des orga­ni­sa­teurs de l’UTS.

Du coup, cette exhi­bi­tion sur invi­ta­tion qui débute le 21 juillet à Los Angeles nous propose les portraits très vendeurs des cham­pions sélec­tionnés. Chacun possède leur surnom, quelques fois, c’est réussi.

Benoit Paire est un rebel.

Et le trico­lore aime visi­ble­ment cette appel­la­tion : « Mon surnom est le rebel car sur le court je peux être une mauvaise personne. Ce n’est pas bien mais sur un terrain j’ai besoin d’être diffé­rent, de casser les règles, et sur l’UTS c’est possible. Je peux faire des « trick­shots », je peux faire ce que je veux sur le court, je peux crier contre mon coach, c’est pour cela que j’aime l’UTS et en plus la bonne nouvelle, c’est que je ne rece­vrai pas d’amendes de la l’ATP »