Tous deux têtes de séries et qualifiés directement en demi-finales, Dominic Thiem et Matteo Berrettini se retrouveront en finale du Bett1 Aces Berlin, exhibition organisée sur gazon. L’Italien a disposé de Bautista Agut après un super tie-break au troisième set (4-6, 6-3, 10-6) tandis que l’Autrichien a battu le jeune espoir italien Jannik Sinner en deux manches (6-3, 7-6(5)). Les deux hommes sont en grande forme depuis le début des tournois exhibitions et ils risquent de se livrer une vraie belle bataille pour ce titre honorifique.

Dominic Thiem, venció Jannik Sinner por 6-4, 3-6 y 6-10 y avanzó a la final en torneo de exhibición de Berlín 2020 donde jugará ante Matteo Berrettini. pic.twitter.com/CW1c40I9JR — Asociación de Tenis de Chile (@AsocTenisChile) July 14, 2020