Dans un article encore très bien docu­menté, notre confrère d’Eurosport, Maxime Battistella apporte les éléments clés pour comprendre pour­quoi la tenta­tion de jouer des exhi­bi­tions existe.

D’ailleurs, cette tendance semble à nouveau être à la mode alors qu’à un moment, le match sans enjeu était diffi­cile à vendre.

Mais on a envie de dire que la fameuse Laver Cup est passée par là et elle a changé l’at­ti­tude des médias mais aussi celle des fans.

Hier, nous n’avons pas assisté à un grand match mais à un spec­tacle bien huilé.

Du coup, à quoi bon peut servir ce match pour un joueur comme Alcaraz ?

Difficile de répondre à cette ques­tion sauf à se concen­trer sur l’idée du montant touché par le jeune espagnol.

Une éven­tua­lité que ne nie pas Arnaud Clément, inter­rogé par Maxime : « C’est aussi un appren­tis­sage pour un joueur aussi jeune qu’Alcaraz, de bien gérer son programme, et ce même s’il est très bien conseillé. Ce n’est pas si facile de dire non, parce qu’il y a des centaines et des centaines de milliers de dollars en jeu pour une appa­ri­tion de ce type. Mais une carrière se joue sur la longueur. Et celui qui s’est permis de répondre à Alcaraz comme ça, il a plutôt bien géré sa carrière de ce côté‐là… »