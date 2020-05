Le World Team Tour va faire parler de lui cet été. Kim Clijsters qui habite aux Etats-Unis rejoint donc l’équipe de New York Empire aux côtés de l’Allemande Sabine Lisicki, la Tchèque Kveta Peschke, l’Américain Mardy Fish et le Britannique Neal Skupski, le tout sous la houlette de l’entraîneur Luke Jensen. La compétition débute le 12 Juillet. On rappelle que la guest star de cette événement est Grigor Dimitrov, leader des Orange County Breakers ; Les autres équipes sont les Philadelphia Freedoms emmenés par Sofia Kenin (n°4 mondiale), et les Chicago Smash de Sloane Stephens.