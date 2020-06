Dans le premier match de la deuxième étape de l’Adria Tour, qui se déroule à Zadar, Borna Coric s’est facilement défait de Grigor Dimitrov (4-1, 4-1). Le Croate prend donc la tête du groupe A, en attendant la rencontre entre Novak Djokovic et Pedja Krstin, sous les coups de 16 heures. Borna Coric retrouvera plus tard le numéro un mondial lors d’une rencontre qui devrait peser dans la course à la première place du groupe.