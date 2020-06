Engagé dans l’étape de Zadar de l’Adria Tour, Borna Coric est plutot content de retrouver enfin les courts de tennis en compétition : « Je séjourne à Zadar depuis quatre semaines, j’aime ça, je me sens chez moi ici, et quand j’ai entendu qu’il y aurait un tournoi ici, j’étais vraiment ravi. Quant à la performance, je n’ai pas vraiment d’attente car ce sera mon premier tournoi après cette pause j’ai joué un peu à Osijek, et si je serai à ce niveau, je pense que je ne vais pas être ridicule », a déclaré Borna Coric à Sportklub.