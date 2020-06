Brillant vainqueur de la « Battle of the Brits » qui a été organisée tout la semaine en battant Kyle Edmund en finale, Dan Evans était satisfait de ses performances mais aussi d’avoir participé à cette nouveauté : « C’était vraiment comme un événement du circuit. Et tout le monde est d’ailleurs d’accord avec moi sur ce sujet. L’organisation a été impeccable, il n’y a pas eu de fausses notes. Au niveau tennis, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre et je dois avouer que cela a été difficile par moments d’enchaîner les matchs. J’espère vraiment que l’on pourra peut-être organiser une autre étape de ce genre, car cela nous a fait du bien de pouvoir jouer dans des conditions optimales, c’est important pour se préparer à la reprise qui aura lieu bientôt. »